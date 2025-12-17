https://ria.ru/20251217/belousov-2062709879.html
Белоусов заявил о решении проблемы военно-врачебных комиссий
Проблема недостаточной эффективности работы военно-врачебных комиссий, к которой были нарекания, решена, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов заявил о решении проблемы военно-врачебных комиссий
