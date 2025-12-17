Белоусов заявил о решении проблемы военно-врачебных комиссий

"В целом решена проблема недостаточной эффективности работы военно-врачебных комиссий, к работе которых у военнослужащих было много нареканий. Благодаря формированию мобильных групп ВВК срок медицинского освидетельствования военнослужащих сокращен в два раза, – до семи дней", - сообщил он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.