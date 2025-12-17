Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей - РИА Новости, 17.12.2025
16:45 17.12.2025
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей
безопасность
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей

Белоусов: в 2026 г разработают нормативную базу для военно-строительных частей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно в следующем году разработать нормативную базу для создания военно-строительных частей и укомплектовать сформированные подразделения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"В следующем году предстоит разработать нормативно-правовую базу для создания военно-строительных частей. Укомплектовать вновь сформированные подразделения военно-строительного комплекса. У командующих появится эффективный инструмент для строительства наиболее важных для нужд войск объектов", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
Вчера, 13:59
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
