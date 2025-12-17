Белоусов заявил об оптимизации военного бюджета из-за увеличения расходов

«

"В то же время ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Все это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета. Перестройки внутреннего механизма его планирования и исполнения", - сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.