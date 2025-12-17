https://ria.ru/20251217/belousov-2062700604.html
Белоусов назвал оказание первой помощи на линии фронта ключевой задачей
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал ключевой задачей оказание первой помощи военнослужащим на линии боевого соприкосновения и сохранение их жизни. РИА Новости, 17.12.2025
