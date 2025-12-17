Белоусов назвал оказание первой помощи на линии фронта ключевой задачей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал ключевой задачей оказание первой помощи военнослужащим на линии боевого соприкосновения и сохранение их жизни.

"Ключевая задача - оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение так называемого "золотого часа" после получения ранения", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.