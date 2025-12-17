Россия продолжит укреплять связи с ВС стран ОДКБ, СНГ, ШОС, заявил Белоусов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работу по укреплению взаимодействия с вооруженными силами стран ОДКБ, СНГ, ШОС нужно продолжить с учетом председательства России в ОДКБ, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании МО РФ.