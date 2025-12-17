Белоусов назвал план набора на контракт на 2026 год реалистичным

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сформированы реалистичный план набора на контракт по военным округам и план поставок вооружения и техники на 2026 год, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"На следующий год сформированы реалистичный план набора на контракт по военным округам и план поставок вооружения и техники. Они полностью обеспечены финансированием", - сказал он в ходе доклада на расширенном заседании коллегии Минобороны России.