https://ria.ru/20251217/belousov-2062687077.html
Белоусов призвал уделить особое внимание внедрению ИИ в войсках
Белоусов призвал уделить особое внимание внедрению ИИ в войсках - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов призвал уделить особое внимание внедрению ИИ в войсках
Внедрению технологий искусственного интеллекта в российских войсках нужно уделить особое внимание - это позволит повысить эффективность ведения военных... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:57:00+03:00
2025-12-17T15:57:00+03:00
2025-12-17T15:57:00+03:00
технологии
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2489:1400_1920x0_80_0_0_7b986c3360159004ace440eb5c74864a.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062674892.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2036:1527_1920x0_80_0_0_f3ee78d8b55ebfc6789b3063522520aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, андрей белоусов
Технологии, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов призвал уделить особое внимание внедрению ИИ в войсках
Белоусов призвал уделить особое внимание внедрению ИИ в российских войсках
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внедрению технологий искусственного интеллекта в российских войсках нужно уделить особое внимание - это позволит повысить эффективность ведения военных действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Особое внимание требуется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта в войсках", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Белоусов
добавил, что это позволит повысить эффективность ведения военных действий и оперативность принимаемых решений командующими и командирами всех уровней.
Он напомнил, что в текущем году уже начаты поставки беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта - с автоматическим удержанием цели и автономной навигацией.