Белоусов призвал уделить особое внимание внедрению ИИ в войсках

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внедрению технологий искусственного интеллекта в российских войсках нужно уделить особое внимание - это позволит повысить эффективность ведения военных действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Особое внимание требуется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта в войсках", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Он напомнил, что в текущем году уже начаты поставки беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта - с автоматическим удержанием цели и автономной навигацией.