Белоусов призвал расширить систему обучения личного состава войск БПЛА
Необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск беспилотных систем России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
