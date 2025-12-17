Рейтинг@Mail.ru
Белоусов назвал оптимизацию приоритетом для Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/belousov-2062671762.html
Белоусов назвал оптимизацию приоритетом для Минобороны
Белоусов назвал оптимизацию приоритетом для Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов назвал оптимизацию приоритетом для Минобороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал оптимизацию и введение "бережливого управления" приоритетом для Минобороны. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:29:00+03:00
2025-12-17T15:29:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2489:1400_1920x0_80_0_0_7b986c3360159004ace440eb5c74864a.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062642194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2036:1527_1920x0_80_0_0_f3ee78d8b55ebfc6789b3063522520aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов назвал оптимизацию приоритетом для Минобороны

Белоусов назвал оптимизацию внутренних процессов приоритетом для Минобороны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал оптимизацию и введение "бережливого управления" приоритетом для Минобороны.
"Девятое приоритетное направление - оптимизация внутренних процессов министерства обороны, введение принципа "бережливого управления", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов назвал важнейший вопрос для ВС России
Вчера, 14:31
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала