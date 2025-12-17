Тысячи военных пройдут подготовку в войсках беспилотных систем

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков тысяч человек необходимо пропустить через систему подготовки личного состава войск беспилотных систем РФ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск по всем специальностям, которые задействованы в применении беспилотных систем. Пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек", - сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.