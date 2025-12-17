Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил расходы Минобороны, не связанные с военными действиями - РИА Новости, 17.12.2025
15:01 17.12.2025 (обновлено: 15:05 17.12.2025)
Белоусов оценил расходы Минобороны, не связанные с военными действиями
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), экономика, россия
Белоусов оценил расходы Минобороны, не связанные с военными действиями

© РИА НовостиМинистр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общая величина расходов Минобороны РФ, не связанных с военными действиями, в 2025 году снизилась по отношению к ВВП с 2,7% в 2024 году до 2,2% в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
«
"Часть расходов была перенесена на более поздние сроки, другая часть - сокращена. Это дало возможность снизить общую величину таких расходов по доле в отношении к ВВП - с 2,7% в 2024 году до 2,2% в 2025 году", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
