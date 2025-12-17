https://ria.ru/20251217/belousov-2062656838.html
Созданы все условия для достижения целей СВО, заявил Белоусов
Созданы все условия для достижения целей СВО, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Созданы все условия для достижения целей СВО, заявил Белоусов
Созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности российской армии на длительный период, РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:59:00+03:00
2025-12-17T14:59:00+03:00
2025-12-17T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062719352_0:240:3119:1994_1920x0_80_0_0_aef02301c6349058611d7056e262f8fe.jpg
https://ria.ru/20251217/otrjady-2062656153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062719352_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_0261e21ac9cb001bed96c899d6804e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия
Созданы все условия для достижения целей СВО, заявил Белоусов
Белоусов: созданы все условия для достижения задач спецоперации