Созданы все условия для достижения целей СВО, заявил Белоусов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 17.12.2025 (обновлено: 15:04 17.12.2025)
Созданы все условия для достижения целей СВО, заявил Белоусов
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
россия
андрей белоусов, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности российской армии на длительный период, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Выступая на расширенном заседании Минобороны, Белоусов подвел итоги выполнения работы военного ведомства по приоритетным направлениям в 2025 году и назвал задачи на 2026 год.
"Созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности Вооруженных Сил на длительный период", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Белоусов рассказал об успехах отрядов "Рубикона" в зоне СВО
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовРоссия
 
 
