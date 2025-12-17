Созданы все условия для достижения целей СВО, заявил Белоусов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности российской армии на длительный период, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

