Белоусов рассказал о работе Минобороны в 2025 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа Минобороны в 2025 году велась в условиях жестких финансовых ограничений, связанных с возможностями бюджета, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

