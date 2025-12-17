Рейтинг@Mail.ru
Минобороны за год сэкономило почти триллион рублей
14:57 17.12.2025
Минобороны за год сэкономило почти триллион рублей
Минобороны за год сэкономило почти триллион рублей - РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны за год сэкономило почти триллион рублей
Минобороны удалось сэкономить почти триллион рублей за этот год, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), экономика
Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Экономика
Минобороны за год сэкономило почти триллион рублей

Белоусов: Минобороны за 2025 год сэкономило почти триллион рублей

Здание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Минобороны удалось сэкономить почти триллион рублей за этот год, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В результате этих мероприятий за 2025 год сэкономлен почти один триллион рублей", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о работе Минобороны в 2025 году
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Экономика
 
 
