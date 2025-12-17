https://ria.ru/20251217/belousov-2062655833.html
Минобороны за год сэкономило почти триллион рублей
Минобороны удалось сэкономить почти триллион рублей за этот год, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны за год сэкономило почти триллион рублей
