https://ria.ru/20251217/belousov-2062652736.html
Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы
Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы
Опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, заявил министр обороны... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:50:00+03:00
2025-12-17T14:50:00+03:00
2025-12-17T17:55:00+03:00
безопасность
россия
москва
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062732439_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_dbf6ea0a79f161cbab0916448ce5d157.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062326942.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062732439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c49bac885757d9ee930a53fd9bd981c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Москва, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы
Белоусов: опыт создания ПВО вокруг Москвы нужно применить в широком масштабе