Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы - РИА Новости, 17.12.2025
14:50 17.12.2025 (обновлено: 17:55 17.12.2025)
Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы
Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы
Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации", - сказал Белоусов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
БезопасностьРоссияМоскваАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
