14:49 17.12.2025
Белоусов назвал четыре принципа государственной программы вооружения
Белоусов назвал четыре принципа государственной программы вооружения
россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новая государственная программа вооружения до 2036 года базируется на четырех принципах, включая синхронизацию конструкторских работ, закупок и создания инфраструктуры, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Новая ГПВ-36 (государственная программа вооружения на 2027-2036 годы - ред.) базируется на четырех основных принципах. Во-первых, это четкое выделение приоритетов... во-вторых, построение ГПВ исходя из требований перспективных боевых возможностей Вооруженных Сил, а не от количества единиц вооружения и техники... в-третьих, синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и техники и создания инфраструктуры... в-четвертых, учет при построении ГПВ повышения производительности работы предприятий ОПК", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
