Белоусов назвал четыре принципа государственной программы вооружения

"Новая ГПВ-36 (государственная программа вооружения на 2027-2036 годы - ред.) базируется на четырех основных принципах. Во-первых, это четкое выделение приоритетов... во-вторых, построение ГПВ исходя из требований перспективных боевых возможностей Вооруженных Сил, а не от количества единиц вооружения и техники... в-третьих, синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и техники и создания инфраструктуры... в-четвертых, учет при построении ГПВ повышения производительности работы предприятий ОПК", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.