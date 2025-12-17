Белоусов рассказал, взятие каких городов позволит быстро освободить ДНР

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взятие под контроль Славянска и Краматорска позволит завершить освобождение ДНР в кратчайшие сроки, заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.
"Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение открывает путь для блокирования Славянска, – важнейшего для ВСУ логистического центра. "Южная" группировка войск в ходе наступательных действий заняла мощные укрепрайоны противника – Часов Яр, Курахово и Северск. В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки", - сказал Белоусов.
В расширенном заседании коллегии Минобороны ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
