Белоусов рассказал об обеспечении войск техникой для эвакуации раненых

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны России планирует в 2026 году в полном объеме обеспечить войска робототехникой для эвакуации раненых, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В следующем году необходимо обеспечить войска данной техникой (робототехникой - ред.) в полном объеме. Это важнейшая задача, напрямую связанная со спасением жизней людей", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.