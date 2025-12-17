Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об обеспечении войск техникой для эвакуации раненых
14:43 17.12.2025 (обновлено: 14:50 17.12.2025)
Белоусов рассказал об обеспечении войск техникой для эвакуации раненых
Белоусов рассказал об обеспечении войск техникой для эвакуации раненых - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал об обеспечении войск техникой для эвакуации раненых
Минобороны России планирует в 2026 году в полном объеме обеспечить войска робототехникой для эвакуации раненых, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:43:00+03:00
2025-12-17T14:50:00+03:00
андрей белоусов
россия
https://ria.ru/20251217/svo-2062651710.html
россия
андрей белоусов, россия
Андрей Белоусов, Россия
Белоусов рассказал об обеспечении войск техникой для эвакуации раненых

Белоусов: МО РФ планирует обеспечить войска робототехникой для эвакуации раненых

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны России планирует в 2026 году в полном объеме обеспечить войска робототехникой для эвакуации раненых, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В следующем году необходимо обеспечить войска данной техникой (робототехникой - ред.) в полном объеме. Это важнейшая задача, напрямую связанная со спасением жизней людей", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал, что пропавших бойцов стали находить в три раза чаще
Вчера, 14:49
 
Андрей БелоусовРоссия
 
 
