Белоусов назвал приоритеты Минобороны актуальными

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Десять приоритетных направлений деятельности Минобороны России за 2025 году остаются актуальными на ближайшую перспективу, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В прошлом году на заседании коллегии были определены десять приоритетных направлений деятельности министерства обороны. Они остаются актуальными и на ближайшую перспективу", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.