Белоусов назвал наиболее востребованных специалистов в войсках
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 17.12.2025 (обновлено: 17:59 17.12.2025)
Белоусов назвал наиболее востребованных специалистов в войсках
Наиболее востребованы в российских войсках сейчас специалисты по применению беспилотных систем, эксплуатации инновационного вооружения и средств РЭБ, заявил... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
россия
андрей белоусов, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин
Белоусов назвал наиболее востребованных специалистов в войсках

Белоусов: специалисты по беспилотным системам наиболее востребованы в войсках

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наиболее востребованы в российских войсках сейчас специалисты по применению беспилотных систем, эксплуатации инновационного вооружения и средств РЭБ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Сегодня во всех видах и родах войск наиболее востребованы специалисты по применению беспилотных систем, эксплуатации инновационного вооружения, средств радиоэлектронной борьбы, информатизации и связи, высокотехнологичной медицины", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где слушает доклад министра обороны Андрея Белоусова.
Специальная военная операция на Украине Андрей Белоусов Безопасность Россия Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Владимир Путин
 
 
