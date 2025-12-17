Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал, насколько снизились энергетические мощности Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 17.12.2025
Белоусов рассказал, насколько снизились энергетические мощности Украины
специальная военная операция на украине
украина
андрей белоусов
вооруженные силы украины
безопасность
украина
украина, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Белоусов рассказал, насколько снизились энергетические мощности Украины

Белоусов: энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Энергетические мощности Украины снижены почти вдвое: выведены из строя более 70 % теплоэлектроцентрали, более 37 % гидроэлектростанции, питающих ВПК и ВСУ, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе коллегии ведомства.
"Выведены из строя более 70 процентов ТЭЦ, а также более 37 процентов ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
