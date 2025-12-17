Белоусов рассказал, насколько снизились энергетические мощности Украины

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Энергетические мощности Украины снижены почти вдвое: выведены из строя более 70 % теплоэлектроцентрали, более 37 % гидроэлектростанции, питающих ВПК и ВСУ, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе коллегии ведомства.