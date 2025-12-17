Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО

"Во-вторых, в систему военного образования требуется на деле внедрить опыт СВО. Необходимо внести дополнения во все программы обучения слушателей и курсантов, отражающие опыт боевых действий, включая управление в оперативном и тактическом звеньях. В следующем году необходимо завершить эту работу", - сказал он.