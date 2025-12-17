https://ria.ru/20251217/belousov-2062644391.html
Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО
Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО
Опыт СВО требуется на деле внедрить в систему военного образования, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:36:00+03:00
2025-12-17T14:36:00+03:00
2025-12-17T14:39:00+03:00
андрей белоусов
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_0:0:1443:811_1920x0_80_0_0_dad9c0e369371479942a6ed2e7c613c6.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062276952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_18:0:1301:962_1920x0_80_0_0_27ebe7ec0f8746d262cf2a8d3da4384d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, общество, россия
Андрей Белоусов, Общество, Россия
Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО
Белоусов призвал внедрить опыт СВО в систему военного образования
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Опыт СВО требуется на деле внедрить в систему военного образования, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Во-вторых, в систему военного образования требуется на деле внедрить опыт СВО. Необходимо внести дополнения во все программы обучения слушателей и курсантов, отражающие опыт боевых действий, включая управление в оперативном и тактическом звеньях. В следующем году необходимо завершить эту работу", - сказал он.