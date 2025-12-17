https://ria.ru/20251217/belousov-2062643868.html
Белоусов назвал ключевую задачу госпрограммы вооружения до 2036 года
Белоусов назвал ключевую задачу госпрограммы вооружения до 2036 года
Ключевая задача Госпрограммы вооружения до 2036 года - поставить инновации на поток, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов назвал ключевую задачу госпрограммы вооружения до 2036 года
Белоусов: ключевая задача госпрограммы вооружения — поставить инновации на поток