Белоусов назвал ключевую задачу госпрограммы вооружения до 2036 года - РИА Новости, 17.12.2025
14:35 17.12.2025 (обновлено: 14:47 17.12.2025)
Белоусов назвал ключевую задачу госпрограммы вооружения до 2036 года
россия, вооруженные силы рф, безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ключевая задача Госпрограммы вооружения до 2036 года - поставить инновации на поток, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В этом году завершили определение параметров Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы... Основной тенденцией модернизации Вооруженных Сил в долгосрочной перспективе станет повсеместное внедрение инновационных технологий. Ключевая задача - поставить инновации на поток", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
РоссияВооруженные силы РФБезопасностьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
