https://ria.ru/20251217/belousov-2062642106.html
Белоусов назвал модернизацию ВС России приоритетом Минобороны
Белоусов назвал модернизацию ВС России приоритетом Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов назвал модернизацию ВС России приоритетом Минобороны
Модернизация ВС РФ с учетом внешних угроз и развития инновационных технологий - приоритет работы Минобороны России, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:31:00+03:00
2025-12-17T14:31:00+03:00
2025-12-17T14:32:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2489:1400_1920x0_80_0_0_7b986c3360159004ace440eb5c74864a.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062276952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2036:1527_1920x0_80_0_0_f3ee78d8b55ebfc6789b3063522520aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, андрей белоусов
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов назвал модернизацию ВС России приоритетом Минобороны
Белоусов назвал модернизацию ВС России приоритетом работы Минобороны