Белоусов рассказал о формировании Ленинградского и Московского округов - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 17.12.2025 (обновлено: 14:42 17.12.2025)
Белоусов рассказал о формировании Ленинградского и Московского округов
Белоусов рассказал о формировании Ленинградского и Московского округов
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый этап формирования соединений и воинских частей Ленинградского и Московского военных округов завершен, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов Ленинградского и Московского военных округов", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Белоусов назвал ключевую задачу госпрограммы вооружения до 2036 года
