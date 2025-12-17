Рейтинг@Mail.ru
Белоусов отметил рост применения БПЛА в ходе спецоперации - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 17.12.2025
Белоусов отметил рост применения БПЛА в ходе спецоперации
Белоусов отметил рост применения БПЛА в ходе спецоперации - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов отметил рост применения БПЛА в ходе спецоперации
Характер ведения военных действий в ходе СВО существенно изменился, одна из особенностей - значительный рост применения беспилотной авиации в решении... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов отметил рост применения БПЛА в ходе спецоперации

Белоусов: характер ведения СВО существенно изменился

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Характер ведения военных действий в ходе СВО существенно изменился, одна из особенностей - значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"В ходе специальной военной операции существенно изменился характер ведения военных действий. В этом году можно выделить несколько таких особенностей. Первая особенность - значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
