Белоусов отметил рост применения БПЛА в ходе спецоперации

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Характер ведения военных действий в ходе СВО существенно изменился, одна из особенностей - значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"В ходе специальной военной операции существенно изменился характер ведения военных действий. В этом году можно выделить несколько таких особенностей. Первая особенность - значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач", - сказал он.