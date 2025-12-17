https://ria.ru/20251217/belousov-2062641062.html
Угрозы военной безопасности существенно изменились, заявил Белоусов
Угрозы военной безопасности существенно изменились, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Угрозы военной безопасности существенно изменились, заявил Белоусов
Угрозы военной безопасности за последние три года существенно изменились, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:29:00+03:00
2025-12-17T14:29:00+03:00
2025-12-17T17:56:00+03:00
россия
безопасность
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062732439_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_dbf6ea0a79f161cbab0916448ce5d157.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062732439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c49bac885757d9ee930a53fd9bd981c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, андрей белоусов, владимир путин
Россия, Безопасность, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Угрозы военной безопасности существенно изменились, заявил Белоусов
Белоусов: угрозы военной безопасности за последние 3 года существенно изменились