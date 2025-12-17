Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поручил внедрить систему "Свод" во все группировки войск - РИА Новости, 17.12.2025
14:25 17.12.2025 (обновлено: 14:36 17.12.2025)
Белоусов поручил внедрить систему "Свод" во все группировки войск
Белоусов поручил внедрить систему "Свод" во все группировки войск
россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность
Белоусов поручил внедрить систему "Свод" во все группировки войск

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поэтапное внедрение системы "Свод" необходимо обеспечить к сентябрю 2026 года во все группировки войск, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В текущем году успешно завершили опытно-боевую эксплуатацию данной системы в группировке войск "Центр". А к сентябрю 2026 года необходимо обеспечить поэтапное внедрение системы "Свод" во все группировки войск", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о формировании дивизии ПВО-ПРО
РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинБезопасность
 
 
