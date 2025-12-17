https://ria.ru/20251217/belousov-2062637073.html
Белоусов рассказал о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году
Белоусов рассказал о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году
Политика Европы и Киева создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году
Белоусов: политика ЕС и Киева создает предпосылки к продолжению военных действий