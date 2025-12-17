Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Освобождение Димитрова и Красноармейска станет крупнейшим поражением ВСУ в Донбассе за последнее время, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время", - сказал Белоусов в ходе доклада на расширенном заседании коллегии Минобороны России.