Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением
Освобождение Димитрова и Красноармейска станет крупнейшим поражением ВСУ в Донбассе за последнее время, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
