Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 17.12.2025
Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением
Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением
Освобождение Димитрова и Красноармейска станет крупнейшим поражением ВСУ в Донбассе за последнее время, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением

Белоусов: освобождение Димитрова станет крупнейшим поражением ВСУ на Донбассе

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Освобождение Димитрова и Красноармейска станет крупнейшим поражением ВСУ в Донбассе за последнее время, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время", - сказал Белоусов в ходе доклада на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
