Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об оснащенности ВС России самолетами и артиллерией - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/belousov-2062636700.html
Белоусов рассказал об оснащенности ВС России самолетами и артиллерией
Белоусов рассказал об оснащенности ВС России самолетами и артиллерией - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал об оснащенности ВС России самолетами и артиллерией
Потребности российских войск в самолетах, вертолетах и артиллерии практически закрыты, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:21:00+03:00
2025-12-17T14:21:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20251217/svo-2062636076.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал об оснащенности ВС России самолетами и артиллерией

Белоусов: потребности ВС РФ в самолетах, вертолетах и артиллерии почти закрыты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Потребности российских войск в самолетах, вертолетах и артиллерии практически закрыты, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Практически закрыты потребности войск в самолетах и вертолетах, артиллерийском вооружении, технике тыла, медицинской технике. В значительной степени решена прежняя проблема нехватки артиллерийских снарядов", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВСУ несут до половины потерь от FPV- дронов, заявил Белоусов
Вчера, 14:19
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала