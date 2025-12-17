Белоусов рассказал об оснащенности ВС России самолетами и артиллерией

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Потребности российских войск в самолетах, вертолетах и артиллерии практически закрыты, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Практически закрыты потребности войск в самолетах и вертолетах, артиллерийском вооружении, технике тыла, медицинской технике. В значительной степени решена прежняя проблема нехватки артиллерийских снарядов", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.