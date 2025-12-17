https://ria.ru/20251217/belousov-2062636190.html
Белоусов заявил о превосходстве России над Украиной по применению БПЛА
Белоусов заявил о превосходстве России над Украиной по применению БПЛА - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов заявил о превосходстве России над Украиной по применению БПЛА
Россия достигла двукратного превосходства над Украиной по боевому применению тактических беспилотников, заявил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
