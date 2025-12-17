https://ria.ru/20251217/belousov-2062635267.html
План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен, заявил Белоусов
План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен, заявил Белоусов
План комплектования ВС РФ в 2025 году перевыполнен: на службу по контракту поступили почти 410 тысяч граждан, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:17:00+03:00
2025-12-17T14:17:00+03:00
2025-12-17T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062276952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен, заявил Белоусов
Белоусов: план комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен