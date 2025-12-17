https://ria.ru/20251217/belousov-2062633890.html
Белоусов заявил о продолжении освобождения Гуляйполе
Белоусов заявил о продолжении освобождения Гуляйполе - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов заявил о продолжении освобождения Гуляйполе
Освобождение Гуляйполя продолжается, его взятие позволит создать условия для освобождения всего Запорожья, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:13:00+03:00
2025-12-17T14:13:00+03:00
2025-12-17T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_0:0:1443:811_1920x0_80_0_0_dad9c0e369371479942a6ed2e7c613c6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_18:0:1301:962_1920x0_80_0_0_27ebe7ec0f8746d262cf2a8d3da4384d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов заявил о продолжении освобождения Гуляйполе
Белоусов: взятие Гуляйполе создаст условия для освобождения всего Запорожья