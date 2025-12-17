Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.12.2025 (обновлено: 14:44 17.12.2025)
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Переход под контроль ВС РФ Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска, важнейшего для ВСУ логистического центра, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение открывает путь для блокирования Славянска – важнейшего для ВСУ логистического центра", - сказал Белоусов в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
