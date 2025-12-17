https://ria.ru/20251217/belousov-2062633167.html
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов
Переход под контроль ВС РФ Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска, важнейшего для ВСУ логистического центра, заявил министр обороны России... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:12:00+03:00
2025-12-17T14:12:00+03:00
2025-12-17T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
красный лиман
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_0:0:1443:811_1920x0_80_0_0_dad9c0e369371479942a6ed2e7c613c6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
красный лиман
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_18:0:1301:962_1920x0_80_0_0_27ebe7ec0f8746d262cf2a8d3da4384d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск, красный лиман, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, андрей белоусов, россия
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Красный Лиман, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Россия
Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск, заявил Белоусов
Белоусов: освобождение Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска