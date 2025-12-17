Рейтинг@Mail.ru
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 17.12.2025 (обновлено: 14:24 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/belousov-2062631959.html
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов
ВС РФ удерживают стратегическую инициативу и ведут наступление практически по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:08:00+03:00
2025-12-17T14:24:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1842527f2789c4c4ac39e97e3874a76a.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062276952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c73a26ee528b2e6e5564c073260fbbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, андрей белоусов, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов, Россия, Владимир Путин
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов

Белоусов: ВС России удерживают стратегическую инициативу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ удерживают стратегическую инициативу и ведут наступление практически по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В течение всего года Вооруженные Силы уверенно удерживают стратегическую инициативу. Ведут активные наступательные действия практически на всех направлениях", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
16 декабря, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьАндрей БелоусовРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала