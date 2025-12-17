https://ria.ru/20251217/belousov-2062631959.html
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов
ВС РФ удерживают стратегическую инициативу и ведут наступление практически по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:08:00+03:00
2025-12-17T14:24:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
россия
владимир путин
россия
ВС России удерживают стратегическую инициативу, заявил Белоусов
