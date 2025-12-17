В Белгородской области погиб человек при ударе дронов ВСУ

Глава региона добавил, что в селе в результате еще одной атаки дрона повреждена еще одна машина, в которой находились супруги. В медицинском учреждении у мужчины диагностировали баротравму, у женщины - ссадины и ушиб коленного сустава, а также баротравму, уточнил Гладков. Необходимую помощь оказали, лечение продолжают амбулаторно, добавил губернатор.