В Белгородской области погиб человек при ударе дронов ВСУ
18:41 17.12.2025
В Белгородской области погиб человек при ударе дронов ВСУ
Один человек погиб, десять получили ранения в результате ударов украинских дронов в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 17.12.2025
В Белгородской области погиб человек при ударе дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Один человек погиб, десять получили ранения в результате ударов украинских дронов в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате ударов ВСУ погиб один человек, десять получили ранения. В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте… Двоих мужчин, которые также находились в машине, доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы самообороны. У них диагностированы баротравмы. После получения необходимой помощи лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в селе в результате еще одной атаки дрона повреждена еще одна машина, в которой находились супруги. В медицинском учреждении у мужчины диагностировали баротравму, у женщины - ссадины и ушиб коленного сустава, а также баротравму, уточнил Гладков. Необходимую помощь оказали, лечение продолжают амбулаторно, добавил губернатор.
"В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек, среди них - подросток. 15-летнюю девочку и троих взрослых, получивших баротравмы, госпитализировали в больницы города Белгород. Остальные пострадавшие после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены остекление семи квартир в трех (многоквартирных домах) МКД и здание социального объекта", - заключил глава области.
