Бельгия обвинила СМИ в дискредитации из-за позиции по активам России - РИА Новости, 18.12.2025
23:36 17.12.2025 (обновлено: 01:00 18.12.2025)
Бельгия обвинила СМИ в дискредитации из-за позиции по активам России
в мире, россия, украина, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Бельгия обвинила СМИ в дискредитации из-за позиции по активам России

Бельгия обвинила СМИ в кампании по дискредитации из-за споров по активам России

© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Francois Walschaerts
Здание парламента Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево считает, что против его страны ведется кампания по дискредитации в СМИ и в соцсетях из-за позиции Брюсселя по вопросу использования российских активов.
На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
«
"Мы столкнулись с недопустимыми утверждениями в ряде СМИ и в соцсетях. Бельгию представляли как нового лучшего друга (президента РФ Владимира – ред.) Путина. Некоторые утверждали, что наши возражения связаны с эгоистичным использованием налогов на сверхприбыль (депозитария Euroclear – ред.) в интересах национальной бюджетной политики. Всё это полностью не соответствует действительности и является организованной кампанией по дискредитации Бельгии", - сказал он.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
