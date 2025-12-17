Асият Багатырова: общественный капитал – это все, что нас окружает

В конце ноября в Москве состоялся V Форум ответственного бизнеса "Конгресс: РБК – Общественный капитал". Его ключевой темой стала роль компаний в достижении национальных целей, повышении качества жизни людей и создании более справедливой модели развития общества. Соорганизатором форума выступила АНО "Общественный капитал". Год назад организация была учреждена правительством Москвы и Агентством стратегических инициатив РФ. О том, насколько активно российские компании присоединяются к стандарту общественного капитала, какую пользу это несет регионам, работодателям и сотрудникам предприятий и организаций и как за счет участия в национальном рейтинге социальной ответственности бизнеса жизнь меняется к лучшему, в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

– Красноречивое название у вашей организации. Давайте обозначим схему того, как это должно работать.

– Предлагаю начать с самого понятия: что такое общественный капитал. Мы считаем, что это практически все, что нас с вами окружает: и материальная часть, и нематериальная, и производственная составляющая, и окружающая среда. И, конечно, это люди – человеческий капитал, чему в последнее время уделяют все больше внимания и правительство России, и регионы. Раньше это тоже было важно, но логику человекоцентричности правительство России целенаправленно формирует последние 15 лет. Ради более быстрого взаимодействия с человеком создавались МФЦ, центры "Мой бизнес". И, наверное, "Общественный капитал" – это вершина всей работы по формированию человекоцентричного государства.

Эта тема была инициирована президентом после начала специальной военной операции. Президент поставил задачу по достижению национального суверенитета — не только технологического, но и общественного. Бизнес и государство должны выступать единым фронтом. Поэтому "Общественный капитал" – это, прежде всего, про сплочение вокруг национальных целей развития, где благополучие человека стоит в центре новой экономики.

Ключевым условием эффективной реализации национальных целей является развитие технологий, внедрение инноваций, долгосрочная экономическая устойчивость, экологическое благополучие. Вклад компаний в развитие этих направлений и назвали общественным капиталом.

Так как нацпроекты, инициированные президентом, включают в себя и внебюджетную часть, то роль бизнеса в процессе их реализации очень важна. Мы убеждены, что в современном российском обществе социальная ответственность должна играть все большее значение, особенно сейчас, когда часть расходов идет на оборонно-промышленный комплекс.

Компаниям, которые хотят развиваться в контексте национальных целей, следует обеспечивать социальные условия для своих сотрудников и членов их семей, создавать качественную среду для работы и жизни, чтобы у людей были стимулы для создания семьи и для развития. В сумме это должно работать и на повышение производительности труда, как и внедрение инноваций – для роста производственных мощностей и качества продукции.

– Бизнес будет получать конкретные задания или инициировать социальные проекты самостоятельно?

– Во многих организациях понимают, что нужно сотрудникам. Это базовые условия дополнительного медицинского обеспечения, возможности для отдыха, поддержка матерей, социальные преимущества для многодетных семей. Но, если компании необходима помощь в формировании корпоративной социальной стратегии, мы готовы в этом помочь.

АНО "Общественный капитал" была создана не только для того, чтобы оценивать работу бизнеса по достижению национальных целей, но и подсказывать ему, какие практики и решения в настоящее время актуальны. Работая с организациями – их сейчас более 400 – мы также формируем Единый центр лучших практик, и будем делиться ими на нашем сайте.

– А 400 компаний – это много или мало для России? С учетом того, что все только начинается. И какие у вас цели на перспективу?

– Считаю, что это хороший старт, учитывая, что наша организация была образована чуть более года назад. Но мы ставим себе задачу – 10 тысяч компаний до конца 2027 года, которые пройдут оценку по стандарту общественного капитала бизнеса. Мы хотим охватить весь бизнес – крупный, средний и малый, потому что общественный капитал универсален. И планируем сделать оценку автоматизированной, чтобы максимально упростить эту процедуру.

– На конгрессе поднимали тему добровольности этой истории для бизнеса. Как вы отвечаете на этот вопрос?

– Компании присоединяются к нам абсолютно добровольно, понимая свою ответственность как перед сотрудниками, так и в целом перед обществом. И мы убеждены, что количество таких организаций будет расти.

– В чем заключается нефинансовая отчетность?

– Нефинансовая отчетность – это набор индикаторов, которые характеризуют деятельность компании в реализации социальных, экологических и управленческих решений.

Если говорить просто, это "паспорт зрелости" компании. Финансовый отчет показывает, сколько вы заработали и что делали, а нефинансовый – как вы это сделали и какой вклад внесли в развитие общества, а также в идеале показывает, как в будущем вы будете формировать свою стоимость.

Для инвесторов и самой компании это инструмент поиска скрытых резервов эффективности. В ней заложен глубокий практический смысл: многие инициативы, которые мы оцениваем, напрямую влияют на финансовые показатели компании.

Приведу конкретный пример: показатель "объем отходов, направленных на переработку". С одной стороны, это забота об экологии. Но с точки зрения бизнеса – это снижение операционных расходов на вывоз мусора и источник прочих доходов от продажи вторсырья.

То же касается и охраны труда, и работы с кадрами – все это в итоге конвертируется в снижение издержек и рост производительности. Поэтому для нас нефинансовая отчетность – это прежде всего маркер того, насколько разумно и дальновидно выстроены бизнес-процессы.

Немаловажно, что это ключевой индикатор доверия. Инвесторы, государство и даже сотрудники хотят видеть прозрачность: как бизнес заботится о людях, бережет ли он природу, участвует ли в жизни региона.

– Опять же на конгрессе говорили о том, что нефинансовая отчетность – это довольно трудоемкая работа. В чем основная ее сложность?

– Это не так сложно, как кажется. В рамках оценки рекомендовано собрать 95 показателей для крупных компаний, а компаниям среднего и малого бизнеса достаточно иметь хорошую деловую репутацию в соответствии с ЭКГ-рейтингом. Это скоринговая метрика, основанная на данных ФНС. Если компания поддерживает социальные инициативы, волонтерские организации или благотворительные фонды, она тоже может стать участником общественного капитала. Также важно, чтобы в компании соблюдались требования охраны труда и не допускался производственный травматизм, организация не оказывала бы негативного воздействия на окружающую среду, а также повышала качество продукции и бизнес-процессов за счет внедрения инноваций.

Если говорить о малом бизнесе, то компании оцениваются по 23 базовым показателям. Наши методологи плотно работают с каждой организацией, чтобы объяснить, как пройти оценку.

– А какой механизм? Вы сами приходите к компаниям или уже есть и обратный вариант?

– Мы выступаем на разных площадках и рассказываем о своей деятельности, о задачах и о том, что дает бизнесу оценка по стандарту.

Активно работаем и с регионами. В этом году мы подписали 18 официальных соглашений с губернаторами регионов. В их числе – республики Башкортостан и Бурятия, Саратовская, Липецкая, Калининградская, Сахалинская, Омская, Псковская области, Забайкальский и Хабаровский края, Еврейская автономная область.

Это необходимо для того, чтобы общаться с местными компаниями и доносить важность общественных инициатив. Главам регионов важна социализация бизнеса для реализации региональных проектов. Совместно мы разрабатываем меры стимулирования, которые могут мотивировать хозяйствующие субъекты региона активнее работать на достижение национальных целей и участвовать в общественном капитале бизнеса.

– С чем связано то, что 85% участников оценки – это МСП, и только 15% – крупный бизнес? Удивляет такое соотношение. МСП больше нуждается в мерах господдержки, или дело в их большей гибкости?

– Причины в гибкости и запросе на признание. Малый и средний бизнес – это самая живая часть экономики. Им не нужны годы на согласование стратегий, они готовы внедрять улучшения здесь и сейчас.

Для МСП наш стандарт — это социальный лифт. Участие в нем дает им возможность заявить о себе на федеральном уровне, встать в один ряд с гигантами рынка.

Малый бизнес, понимая важность самой идеи общественного капитала, вместе с тем ждет и поддержки. Также, мне кажется, наш малый бизнес – очень ответственный. В России вообще культура корпоративной социальной ответственности хорошо развита. Крупные же компании больше привыкли работать по международным критериям. Они получают платные ESG-рейтинги, поэтому пока, возможно, недооценивают роль общественного капитала. Но мы видим, что и они разворачиваются к нам, понимая: национальный стандарт становится главным ориентиром внутри страны.

– Может, представители крупного бизнеса убеждены в том, что они и так немало делают на территориях своего присутствия, и им нет нужды озадачиваться дополнительной отчетностью?

– На самом деле компании крупного бизнеса и так ежегодно формируют нефинансовую отчетность. Это необходимо в рамках их управленческих корпоративных процедур: для инвесторов, акционеров и обозначения в публичном пространстве своей социальной ответственности. И ничего дополнительного нам не надо – достаточно той нефинансовой отчетности, которую компания формирует.

Сейчас мы работаем с такими серьезными игроками, как "Магнит", "Алроса", "ФосАгро", "РОЛЬФ", "Каргилл", "Абрау-Дюрсо". Наших амбассадоров и партнеров среди крупного бизнеса становится все больше.

– Репутационный капитал, повышение инвестиционной привлекательности – это, скажем так, глобальная выгода для тех, кто присоединяется к движению общественного капитала. А если говорить в частности? Какие преференции дает стандарт уже сегодня?

– Мы очень активно работаем в информационно-коммуникационном поле. И все компании, которые прошли оценку, могут рассказать о своих практиках и социальных инициативах на площадках общественного капитала. Многие деловые объединения охотно приглашают наших амбассадоров и партнеров на свои площадки – поделиться опытом присоединения к стандарту. Для компаний это хорошая возможность заявить о том, что она прошла важную федеральную оценку и делает много полезного для страны.

Кроме того, это мощный сигнал для рынка труда. Соискатели сейчас выбирают не только зарплату, но и отношение. Знак качества "Общественного капитала" говорит кандидату, что здесь о нем будут заботиться. Для сотрудников компаний, соответствующих стандарту, доступны программы обучения, в том числе в школе гостеприимства.

Нельзя забывать и о том, что мы планируем оказывать грантовую поддержку в будущем году компаниям-победителям номинации "Общественный капитал" в рамках форума "Страну меняют люди".

С 2026 года статус соответствия стандарту будет учитываться как один из критериев оценки претендентов на финансовую поддержку от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

И, конечно, мы и дальше работаем над "твердыми" стимулами. И, как я уже говорила, совместно с региональными правительствами, с правительством Российской Федерации на данном этапе мы разрабатываем систему финансовых и нефинансовых стимулов для того, чтобы повысить мотивацию компаний проходить оценку по стандарту общественного капитала. Но репутационный капитал работает на компанию с первого дня получения оценки".

– А какую миссию вы возлагаете на амбассадоров движения?

– Приведу такой пример. Один из наших амбассадоров – Карачаровский механический завод. Это предприятие, где производят лифты и эскалаторы. Завод участвует в программе реновации домов в Москве. В конце декабря в рамках нашей совместной инициативы завод проведет экскурсию для всех желающих. Знакомство с промышленностью столицы действительно интересно, это также дает возможность узнать, как меняются сегодня предприятия, какие рабочие кадры востребованы. Это также позволяет привлечь внимание и компании, и к повестке общественного капитала. Подобные экскурсии будут организованы и на другие производства. Информацию о них мы размещаем в нашем телеграм-канале.

– Вернемся к регионам. Вы сказали о 18 соглашениях, а на конгрессе говорили о том, что 64 региона уже в деле…

– Все верно. С 18 регионами подписаны официальные соглашения, благодаря чему губернаторы берут на особый контроль внедрение стандарта общественного капитала. Параллельно мы работаем и с другими регионами, в частности, с местными отделениями общественных организаций. У нас подписаны соглашения с такими сообществами, как "Деловая Россия", "Опора России", РСПП, ТПП, объединяющими множество компаний. В части разработки мер стимулирования плотно сотрудничаем с кредитными организациями. Также взаимодействуем с благотворительными фондами, например, "Подари радость" и "Русский крест", ведем переговоры с институтами развития. Кроме того, многие предприниматели, узнавая о нас на различных деловых площадках или через публикации в СМИ, приходят к нам сами и подают заявки. И в этом смысле география субъектов, с которыми мы в коммуникации, охватывает те самые 64 региона. Постепенно планируем привлечь к сотрудничеству и все субъекты РФ.

– Вы выбрали для своей организации зеленый цвет. Какие смыслы, помимо защиты окружающей среды, охраны здоровья людей, это несет?

– Разрабатывая логотип, мы прицельно думали о том, какие цвета использовать. Учитывая, что зеленый у многих ассоциируется со спокойствием, безопасностью и дружелюбием, на него мы обратили особое внимание. И, безусловно, этот цвет символизирует природу и обновление жизни. Используя его, мы выражаем надежду на установление справедливого, благополучного и здорового общества.