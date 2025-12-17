Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Локализация высокотехнологичного производства на территории России, создание промышленно-технологических хабов — новый тренд российско-азиатского сотрудничества, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

"Сегодня смело можно констатировать о наступлении качественно нового этапа в российско-азиатском сотрудничестве. Это — масштабный переход от торговли к локализации высокотехнологичного производства на территории России , создании полноценных промышленно-технологические хабов", - сказал он.

По словам Манкевича , китайские автопроизводители, например, не просто открыли в РФ сборочные предприятия, они создают в шей стране полноценные промышленно-технологические хабы. Запускаются цеха сварки и окраски, налаживается производство силовых агрегатов и трансмиссий, развивается локализация комплектующих.

"Это лишь начало большого пути. Автомобилестроение становится моделью, эталоном для других отраслей — от тяжелого машиностроения до электроники", - заметил собеседник агентства.

Наша общая задача на 2026 год, считает он, - углубить эту модель. "Мы видим следующую ступень: переход от локализации сборки к совместным инжиниринговым центрам, к кооперации в области новых материалов, автономного транспорта и зеленых технологий", - указал Манкевич.