https://ria.ru/20251217/aziya-2062740630.html
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии - РИА Новости, 17.12.2025
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии
Локализация высокотехнологичного производства на территории России, создание промышленно-технологических хабов — новый тренд российско-азиатского... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:15:00+03:00
2025-12-17T18:15:00+03:00
2025-12-17T18:15:00+03:00
экономика
россия
азия
виталий манкевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294059_369:0:4010:2048_1920x0_80_0_0_77ce0a4b0bd2ed5ba7409de51d42f6a8.jpg
https://ria.ru/20251125/eksport-2057318730.html
https://ria.ru/20251205/putin-2060031492.html
россия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294059_824:0:3555:2048_1920x0_80_0_0_27b010e0dbe88fdf24956fe8921122d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азия, виталий манкевич
Экономика, Россия, Азия, Виталий Манкевич
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии
Манчевич: сотрудничество России и Азии перешло от торговли к высоким технологиям
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Локализация высокотехнологичного производства на территории России, создание промышленно-технологических хабов — новый тренд российско-азиатского сотрудничества, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Сегодня смело можно констатировать о наступлении качественно нового этапа в российско-азиатском сотрудничестве. Это — масштабный переход от торговли к локализации высокотехнологичного производства на территории России
, создании полноценных промышленно-технологические хабов", - сказал он.
По словам Манкевича
, китайские автопроизводители, например, не просто открыли в РФ сборочные предприятия, они создают в шей стране полноценные промышленно-технологические хабы. Запускаются цеха сварки и окраски, налаживается производство силовых агрегатов и трансмиссий, развивается локализация комплектующих.
"Это лишь начало большого пути. Автомобилестроение становится моделью, эталоном для других отраслей — от тяжелого машиностроения до электроники", - заметил собеседник агентства.
Наша общая задача на 2026 год, считает он, - углубить эту модель. "Мы видим следующую ступень: переход от локализации сборки к совместным инжиниринговым центрам, к кооперации в области новых материалов, автономного транспорта и зеленых технологий", - указал Манкевич.
"У России есть мощный научный и инженерный потенциал, у наших азиатских партнеров — колоссальный опыт в быстрой и гибкой цифровой промышленности. Симбиоз этих компетенций способен создать конкурентоспособную не только для наших рынков, но и для всего евразийского пространства продукцию", - заключил эксперт.