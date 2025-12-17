Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии - РИА Новости, 17.12.2025
18:15 17.12.2025
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии - РИА Новости, 17.12.2025
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии
Локализация высокотехнологичного производства на территории России, создание промышленно-технологических хабов — новый тренд российско-азиатского... РИА Новости, 17.12.2025
экономика
россия
азия
виталий манкевич
россия
азия
экономика, россия, азия, виталий манкевич
Экономика, Россия, Азия, Виталий Манкевич
Эксперт рассказал о новом этапе в сотрудничестве России со странами Азии

Манчевич: сотрудничество России и Азии перешло от торговли к высоким технологиям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивостокский морской торговый порт. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Локализация высокотехнологичного производства на территории России, создание промышленно-технологических хабов — новый тренд российско-азиатского сотрудничества, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Сегодня смело можно констатировать о наступлении качественно нового этапа в российско-азиатском сотрудничестве. Это — масштабный переход от торговли к локализации высокотехнологичного производства на территории России, создании полноценных промышленно-технологические хабов", - сказал он.
Флаг Китая
В РАСПП рассказали, за счет чего может расти экспорт в КНР
25 ноября, 08:36
По словам Манкевича, китайские автопроизводители, например, не просто открыли в РФ сборочные предприятия, они создают в шей стране полноценные промышленно-технологические хабы. Запускаются цеха сварки и окраски, налаживается производство силовых агрегатов и трансмиссий, развивается локализация комплектующих.
"Это лишь начало большого пути. Автомобилестроение становится моделью, эталоном для других отраслей — от тяжелого машиностроения до электроники", - заметил собеседник агентства.
Наша общая задача на 2026 год, считает он, - углубить эту модель. "Мы видим следующую ступень: переход от локализации сборки к совместным инжиниринговым центрам, к кооперации в области новых материалов, автономного транспорта и зеленых технологий", - указал Манкевич.
"У России есть мощный научный и инженерный потенциал, у наших азиатских партнеров — колоссальный опыт в быстрой и гибкой цифровой промышленности. Симбиоз этих компетенций способен создать конкурентоспособную не только для наших рынков, но и для всего евразийского пространства продукцию", - заключил эксперт.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи
Путин: Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества
5 декабря, 12:21
 
ЭкономикаРоссияАзияВиталий Манкевич
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
