Австрия не поддержала идею о кредите для Украины за счет России - РИА Новости, 17.12.2025
23:57 17.12.2025
Австрия не поддержала идею о кредите для Украины за счет России
в мире
украина
россия
австрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
украина
россия
австрия
Австрия не поддержала идею о кредите для Украины за счет России

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену . Архивное фото
ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. Инициатива парламентской фракции "Зеленых", предусматривающая обязательство правительства Австрии выступить в Европейском совете за так называемый репарационный кредит ЕС для поддержки Украины за счет замороженных активов России, не получила поддержки большинства депутатов Национального совета (нижняя палата парламента республики), сообщает пресс-служба парламента.
Уточняется, что в среду комитет по делам ЕС Национального совета Австрии в преддверии заседания Европейского совета 18–19 декабря обсудил ключевые вопросы европейской политики. Канцлер республики Кристиан Штокер и министр по делам Европы Клаудиа Плаккольм высказались по поводу текущего развития ситуации на Украине и продолжающихся мирных усилий. Также была затронута тема "замороженных" российских активов в ЕС и их возможного использования.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
Вчера, 00:17
"Фракция "Зеленых" стремилась добиться того, чтобы Австрия на уровне Европейского совета выступила за так называемый "репарационный кредит ЕС" в поддержку Украины, который бы использовал по-прежнему заблокированные активы Центрального банка России как основу для мобилизации финансовых средств для Украины. Однако это предложение, так же как и инициатива АПС (правой Австрийской партии свободы - ред.), в которой партия выступала против любой прямой или косвенной ответственности Австрии в рамках дальнейших финансовых мер ЕС в пользу Украины, осталось в меньшинстве", - говорится в сообщении.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, против которого Венгрия строго выступает.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Бельгия обвинила СМИ в дискредитации из-за позиции по активам России
Вчера, 23:36
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, какие страны могут выступить против изъятия российских активов
15 декабря, 10:06
 
Заголовок открываемого материала