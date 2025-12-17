Австрия не поддержала идею о кредите для Украины за счет России

ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. Инициатива парламентской фракции "Зеленых", предусматривающая обязательство правительства Австрии выступить в Европейском совете за так называемый репарационный кредит ЕС для поддержки Украины за счет замороженных активов России, не получила поддержки большинства депутатов Национального совета (нижняя палата парламента республики), сообщает пресс-служба парламента.