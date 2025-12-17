https://ria.ru/20251217/avstralija-2062543207.html
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения - РИА Новости, 17.12.2025
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения
Подозреваемому в стрельбе на пляже Бондай в Австралии предъявлены обвинения по 59 пунктам, включая терроризм, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную...
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения
Reuters: подозреваемому в стрельбе в Сиднее предъявили обвинения по 59 пунктам