Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 17.12.2025 (обновлено: 09:28 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/avstralija-2062543207.html
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения - РИА Новости, 17.12.2025
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения
Подозреваемому в стрельбе на пляже Бондай в Австралии предъявлены обвинения по 59 пунктам, включая терроризм, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T09:03:00+03:00
2025-12-17T09:28:00+03:00
в мире
австралия
сидней
новый южный уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061956552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b210cef65dabbc22f9f51f1846499ecf.jpg
https://ria.ru/20251216/sidney-2062440303.html
австралия
сидней
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061956552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6109039b4ee9cb0ff74f8994c5de85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, сидней, новый южный уэльс
В мире, Австралия, Сидней, Новый Южный Уэльс
Подозреваемому в стрельбе на пляже в Австралии предъявили обвинения

Reuters: подозреваемому в стрельбе в Сиднее предъявили обвинения по 59 пунктам

© AP Photo / Mark BakerПолиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подозреваемому в стрельбе на пляже Бондай в Австралии предъявлены обвинения по 59 пунктам, включая терроризм, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
"Полиция Австралии сообщила в среду, что предъявила обвинения мужчине, который, предположительно, открыл огонь... на пляже Бондай в Сиднее, по 59 пунктам, включая обвинение в терроризме", - говорится в сообщении.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы 16 человек, в том числе один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция штата, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ узнали новые детали о подозреваемых в стрельбе на пляже в Сиднее
16 декабря, 17:13
 
В миреАвстралияСиднейНовый Южный Уэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала