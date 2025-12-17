Рейтинг@Mail.ru
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/avianosets-2062529138.html
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив - РИА Новости, 17.12.2025
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив
Авианосец "Фуцзянь" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через Тайваньский пролив, заявили в тайваньском оборонном ведомстве. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T05:31:00+03:00
2025-12-17T05:31:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054774982_1110:0:4751:2048_1920x0_80_0_0_4b9ece9d95433f6ebeb88f9970c6a4cd.jpg
https://ria.ru/20251212/yaponiya-2061560703.html
https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060713237.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054774982_2542:0:5273:2048_1920x0_80_0_0_408da7b2184dc83e6b6078d99540bbf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив

Китайский авианосец "Фуцзянь" прошел через Тайваньский пролив

© AP Photo / Japan's Ministry of DefenseКитайский авианосец "Фуцзянь"
Китайский авианосец Фуцзянь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Japan's Ministry of Defense
Китайский авианосец "Фуцзянь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Авианосец "Фуцзянь" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через Тайваньский пролив, заявили в тайваньском оборонном ведомстве.
"Вчера авианосец ВМС НОАК "Фуцзянь" прошел через Тайваньский пролив. Вооруженные силы Тайваня отследили ситуацию и приняли соответствующие меры", - говорится в заявлении ведомства на странице в соцсети Х в среду.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване
12 декабря, 05:15
Китай 5 ноября официально ввел в эксплуатацию свой третий авианосец "Фуцзянь". Получивший название в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны, "Фуцзянь" в июне 2022 года был спущен на воду, а в ноябре 2024 года прошел швартовные испытания. "Фуцзянь" с бортовым номером 18 стал первым китайским авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированным и построенным в КНР. Полное водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Япония укрепляет архипелаг рядом с Тайванем для противостояния КНР
9 декабря, 05:29
 
В миреКитайТайваньСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала