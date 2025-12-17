Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Авианосец "Фуцзянь" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через Тайваньский пролив, заявили в тайваньском оборонном ведомстве.
Китай 5 ноября официально ввел в эксплуатацию свой третий авианосец "Фуцзянь". Получивший название в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны, "Фуцзянь" в июне 2022 года был спущен на воду, а в ноябре 2024 года прошел швартовные испытания. "Фуцзянь" с бортовым номером 18 стал первым китайским авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированным и построенным в КНР. Полное водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).