ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов
ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов
Российская армия освободила в 2025 году более 300 населенных пунктов и 6 000 квадратных километров территорий, что на треть больше показателей прошлого года,... РИА Новости, 17.12.2025
россия
Новости
ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов
Белоусов: ВС РФ за год освободили шесть тысяч квадратных километров