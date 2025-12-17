Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 17.12.2025
ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов
Российская армия освободила в 2025 году более 300 населенных пунктов и 6 000 квадратных километров территорий, что на треть больше показателей прошлого года,... РИА Новости, 17.12.2025
ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская армия освободила в 2025 году более 300 населенных пунктов и 6 000 квадратных километров территорий, что на треть больше показателей прошлого года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Как отметил Владимир Владимирович, за год освобождено свыше 300 населенных пунктов и более шести тысяч квадратных километров территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
