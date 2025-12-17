Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к протесту против католикоса

ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Армянская газета "Айкакан жаманак" (Армянское время), принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна, опубликовала в среду от имени присоединившейся к властям группы епископов призыв собраться 18 декабря на акцию против католикоса всех армян Гарегина II в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
"Восемнадцатого декабря в 17.00 (16.00 мск) присоединяйтесь к нам в духовном центре всех армян, Первопрестольном Святом Эчмиадзине с требованием отправить на покой католикоса всех армян Гарегина II", - говорится в призыве, авторами которого, как утверждает газета, являются епископы, ранее встретившиеся с Пашиняном.
В Армянской апостольской церкви это заявление никак не прокомментировали.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
