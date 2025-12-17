Рейтинг@Mail.ru
Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к протесту против католикоса - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:02 17.12.2025 (обновлено: 14:02 18.12.2025)
https://ria.ru/20251217/armeniya-2062786455.html
Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к протесту против католикоса
Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к протесту против католикоса - РИА Новости, 18.12.2025
Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к протесту против католикоса
Армянская газета "Айкакан жаманак" (Армянское время), принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна, опубликовала в среду от имени присоединившейся к... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-17T20:02:00+03:00
2025-12-18T14:02:00+03:00
религия
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21836/46/218364666_0:49:3011:1743_1920x0_80_0_0_9cc89a0473dc93551961cb7c27acea44.jpg
https://ria.ru/20251211/moskva-2061401054.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21836/46/218364666_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_d6b8594a885d5a1fa9bdc7abebde1645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире
Религия, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире
Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к протесту против католикоса

Газета семьи Пашиняна призвала собраться на акцию против католикоса Гарегина II

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЭчмиазинский кафедральный собор
Эчмиазинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Эчмиазинский кафедральный собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Армянская газета "Айкакан жаманак" (Армянское время), принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна, опубликовала в среду от имени присоединившейся к властям группы епископов призыв собраться 18 декабря на акцию против католикоса всех армян Гарегина II в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
«
"Восемнадцатого декабря в 17.00 (16.00 мск) присоединяйтесь к нам в духовном центре всех армян, Первопрестольном Святом Эчмиадзине с требованием отправить на покой католикоса всех армян Гарегина II", - говорится в призыве, авторами которого, как утверждает газета, являются епископы, ранее встретившиеся с Пашиняном.
В Армянской апостольской церкви это заявление никак не прокомментировали.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Митинг против действий Никола Пашиняна у посольства Армении в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пашиняна встретили митингом у армянского посольства в Москве
11 декабря, 15:27
 
РелигияАрменияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала