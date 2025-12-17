Рейтинг@Mail.ru
Глава генштаба Армении вручил боевое знамя силам территориальной обороны - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/armeniya-2062763020.html
Глава генштаба Армении вручил боевое знамя силам территориальной обороны
Глава генштаба Армении вручил боевое знамя силам территориальной обороны - РИА Новости, 17.12.2025
Глава генштаба Армении вручил боевое знамя силам территориальной обороны
Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян вручил боевое знамя силам территориальной обороны, сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T20:38:00+03:00
2025-12-17T20:38:00+03:00
в мире
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062762328_0:85:1281:805_1920x0_80_0_0_86ed078937598d3b556ea212bd5d10ac.jpg
https://ria.ru/20251112/pashinyan-2054454149.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062762328_99:0:1172:805_1920x0_80_0_0_9d946dfb42f1a27f1f1f6689af4633be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
Глава генштаба Армении вручил боевое знамя силам территориальной обороны

Глава генштаба Армении Асрян вручил боевое знамя силам территориальной обороны

© Фото : Минобороны АрменииНачальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян вручил боевое знамя силам территориальной обороны
Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян вручил боевое знамя силам территориальной обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Минобороны Армении
Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян вручил боевое знамя силам территориальной обороны
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян вручил боевое знамя силам территориальной обороны, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"По распоряжению министра обороны Армении Сурена Папикяна, 17 декабря командованию сил территориальной обороны было вручено боевое знамя как символ воинской чести, мужества и славы. Знамя было вручено командующему сил территориальной обороны генерал-майору Самвелу Минасяну начальником генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенантом Эдуардом Асряном", - говорится в сообщении.
В феврале парламент Армении принял законодательные поправки, предусматривающие замену ополчения силами местной обороны, которые планируется привлечь к защите границ страны, выполнению совместно с ВС отдельных боевых задач при отражении вооруженного нападения, борьбе с диверсионно-разведывательными, террористическими группами и силами специальных операций, охране военных, специальных и особо важных объектов.
В октябре 2020 года законодательно были утверждены положения о системе ополчения, в частности, предусматривалось создание соединений, бригад и батальонов ополчения, руководителями (командирами) которых должны были стать соответственно заместители губернаторов, глав органов местного самоуправления (мэра Еревана) и глав административных районов. На эти органы также были возложены обязательства по обеспечению набора граждан на добровольной основе.
Однако в минобороны позднее сочли, что сложившаяся система практически не сработала, ополчение формировалось в основном областными военными комиссариатами. В ведомстве полагают, что отсутствие стратегической глубины обороны на территории Армении и анализ обстановки в сфере безопасности показывает, что необходимо иметь добровольные территориальные и местные силы обороны, которые смогут поддержать соответствующие воинские части в случае угроз с конкретных направлений, и их формирование должно быть возложено исключительно на военных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении
12 ноября, 13:07
 
В миреАрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала