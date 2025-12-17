Глава генштаба Армении вручил боевое знамя силам территориальной обороны

В феврале парламент Армении принял законодательные поправки, предусматривающие замену ополчения силами местной обороны, которые планируется привлечь к защите границ страны, выполнению совместно с ВС отдельных боевых задач при отражении вооруженного нападения, борьбе с диверсионно-разведывательными, террористическими группами и силами специальных операций, охране военных, специальных и особо важных объектов.

Однако в минобороны позднее сочли, что сложившаяся система практически не сработала, ополчение формировалось в основном областными военными комиссариатами. В ведомстве полагают, что отсутствие стратегической глубины обороны на территории Армении и анализ обстановки в сфере безопасности показывает, что необходимо иметь добровольные территориальные и местные силы обороны, которые смогут поддержать соответствующие воинские части в случае угроз с конкретных направлений, и их формирование должно быть возложено исключительно на военных.