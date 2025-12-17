Глава генштаба Армении вручил боевое знамя силам территориальной обороны

ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян вручил боевое знамя силам территориальной обороны, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"По распоряжению министра обороны Армении Сурена Папикяна, 17 декабря командованию сил территориальной обороны было вручено боевое знамя как символ воинской чести, мужества и славы. Знамя было вручено командующему сил территориальной обороны генерал-майору Самвелу Минасяну начальником генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенантом Эдуардом Асряном", - говорится в сообщении.
В феврале парламент Армении принял законодательные поправки, предусматривающие замену ополчения силами местной обороны, которые планируется привлечь к защите границ страны, выполнению совместно с ВС отдельных боевых задач при отражении вооруженного нападения, борьбе с диверсионно-разведывательными, террористическими группами и силами специальных операций, охране военных, специальных и особо важных объектов.
В октябре 2020 года законодательно были утверждены положения о системе ополчения, в частности, предусматривалось создание соединений, бригад и батальонов ополчения, руководителями (командирами) которых должны были стать соответственно заместители губернаторов, глав органов местного самоуправления (мэра Еревана) и глав административных районов. На эти органы также были возложены обязательства по обеспечению набора граждан на добровольной основе.
Однако в минобороны позднее сочли, что сложившаяся система практически не сработала, ополчение формировалось в основном областными военными комиссариатами. В ведомстве полагают, что отсутствие стратегической глубины обороны на территории Армении и анализ обстановки в сфере безопасности показывает, что необходимо иметь добровольные территориальные и местные силы обороны, которые смогут поддержать соответствующие воинские части в случае угроз с конкретных направлений, и их формирование должно быть возложено исключительно на военных.