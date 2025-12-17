Фигурантам дела о белгородских фортификациях продлили арест

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до весны продлил срок ареста бывшему вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко и другим обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 марта", - сказано в документе.

Суд отклонил ходатайства адвокатов, которые настаивали на переводе обвиняемых под домашний арест.

Симоненко арестовали в Москве в июле, вину он не признает. Под стражей по делу помимо него находится его сын и гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко, а также директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и начальника управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

Ущерб по делу оценивается в 818 миллионов рублей.