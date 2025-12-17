https://ria.ru/20251217/arest-2062525397.html
Фигурантам дела о белгородских фортификациях продлили арест
Фигурантам дела о белгородских фортификациях продлили арест - РИА Новости, 17.12.2025
Фигурантам дела о белгородских фортификациях продлили арест
Мещанский суд Москвы до весны продлил срок ареста бывшему вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко и другим обвиняемым в злоупотреблении должностными РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:20:00+03:00
2025-12-17T04:20:00+03:00
2025-12-17T04:20:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031153232_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_abf1ca9701ce03d9c14774b7fe7889a6.jpg
https://ria.ru/20251107/souchastniki-2053324052.html
https://ria.ru/20250917/sud-2042558723.html
брянская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031153232_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_688cd476d37e5e860bfff55d0236fb4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, москва
Происшествия, Брянская область, Москва
Фигурантам дела о белгородских фортификациях продлили арест
Суд до весны оставил в СИЗО обвиняемых по делу о белгородских фортификациях
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до весны продлил срок ареста бывшему вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко и другим обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 марта", - сказано в документе.
Суд отклонил ходатайства адвокатов, которые настаивали на переводе обвиняемых под домашний арест.
Симоненко арестовали в Москве
в июле, вину он не признает. Под стражей по делу помимо него находится его сын и гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко, а также директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и начальника управления капитального строительства Брянской области
Евгений Жура.
Ущерб по делу оценивается в 818 миллионов рублей.
В сентябре Симоненко был уволен с поста вице-губернатора Брянской области в связи с истечением срока полномочий, указано на сайте регионального правительства.