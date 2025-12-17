Рейтинг@Mail.ru
Анохин: Промпредприятия Смоленщины отгрузили продукции на 443 млрд рублей
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:45 17.12.2025 (обновлено: 09:11 18.12.2025)
Анохин: Промпредприятия Смоленщины отгрузили продукции на 443 млрд рублей
Объем продукции, отгруженной промышленными предприятиями Смоленской области в 2025 году, составил почти 443 миллиарда рублей – на 14% выше уровня предыдущего... РИА Новости, 18.12.2025
Анохин: Промпредприятия Смоленщины отгрузили продукции на 443 млрд рублей

В Смоленской области подвели итоги работы промышленности в 2025 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Объем продукции, отгруженной промышленными предприятиями Смоленской области в 2025 году, составил почти 443 миллиарда рублей – на 14% выше уровня предыдущего года, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
Итоги деятельности промышленного сектора подвели на объединенном заседании Совета по промышленной политике и Общем собрании членов Научно-промышленного союза.
"Существенный вклад вносят компании, которые входят в Научно-промышленный союз. В 2025 году начали реализацию национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Центр "БАС-Смоленск" сопровождает предприятия отрасли", - отметил Анохин.
Реализовывать инвестиционные проекты помогают различные инструменты поддержки. Один из них – Фонд развития промышленности. "За последние три года смоленские компании привлекли более 5 миллиардов рублей льготного финансирования. В 2025 году региональный фонд достиг исторических показателей – 1,2 миллиарда рублей, он был докапитализирован еще на 500 миллионов рублей", - пояснил глава области.
Власти региона вместе с предприятиями укрепляют кадровый потенциал промышленности. Со смоленскими студентами в сфере обрабатывающей промышленности заключено более тысячи договоров о целевом обучении, регулярно проходят профориентационные мероприятия, добавил Анохин.
 
Смоленская область
 
 
