Анохин: Промпредприятия Смоленщины отгрузили продукции на 443 млрд рублей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Объем продукции, отгруженной промышленными предприятиями Смоленской области в 2025 году, составил почти 443 миллиарда рублей – на 14% выше уровня предыдущего года, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.

Итоги деятельности промышленного сектора подвели на объединенном заседании Совета по промышленной политике и Общем собрании членов Научно-промышленного союза.

"Существенный вклад вносят компании, которые входят в Научно-промышленный союз. В 2025 году начали реализацию национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Центр "БАС-Смоленск" сопровождает предприятия отрасли", - отметил Анохин.

Реализовывать инвестиционные проекты помогают различные инструменты поддержки. Один из них – Фонд развития промышленности. "За последние три года смоленские компании привлекли более 5 миллиардов рублей льготного финансирования. В 2025 году региональный фонд достиг исторических показателей – 1,2 миллиарда рублей, он был докапитализирован еще на 500 миллионов рублей", - пояснил глава области.