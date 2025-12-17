В Сумской области ликвидировали 67 наемников ВСУ из Латинской Америки

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Шестьдесят семь наемников ВСУ из Латинской Америки были ликвидированы в боях за Юнаковку в Сумской области, причем нередко они гибли от рук смежных подразделений ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Мексики, "Они входили в состав подразделения иностранного легиона, приписанного к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ . В основном это граждане Колумбии . Также присутствуют наемники из Аргентины Перу и Гватемалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "уничтожено 67 южноамериканских боевиков", зачастую - как результат бессмысленных атак ВСУ.

"Нередко были отмечены случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ, также приводившие к большим потерям", - добавил представитель силовых структур.

Эти потери, по его словам, будут расти, так как украинское командование намерено ликвидировать подразделения иностранного легиона, а наемников отправить в штурмовые войска.

Ранее он сообщал РИА Новости, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их отправят в штурмовики.