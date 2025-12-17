Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали 67 наемников ВСУ из Латинской Америки - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 17.12.2025
В Сумской области ликвидировали 67 наемников ВСУ из Латинской Америки
В Сумской области ликвидировали 67 наемников ВСУ из Латинской Америки
Шестьдесят семь наемников ВСУ из Латинской Америки были ликвидированы в боях за Юнаковку в Сумской области, причем нередко они гибли от рук смежных... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
В Сумской области ликвидировали 67 наемников ВСУ из Латинской Америки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Шестьдесят семь наемников ВСУ из Латинской Америки были ликвидированы в боях за Юнаковку в Сумской области, причем нередко они гибли от рук смежных подразделений ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Они входили в состав подразделения иностранного легиона, приписанного к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В основном это граждане Колумбии. Также присутствуют наемники из Аргентины, Мексики, Перу и Гватемалы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "уничтожено 67 южноамериканских боевиков", зачастую - как результат бессмысленных атак ВСУ.
"Нередко были отмечены случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ, также приводившие к большим потерям", - добавил представитель силовых структур.
Эти потери, по его словам, будут расти, так как украинское командование намерено ликвидировать подразделения иностранного легиона, а наемников отправить в штурмовые войска.
Ранее он сообщал РИА Новости, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их отправят в штурмовики.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
