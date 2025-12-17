https://ria.ru/20251217/amerika-2062699657.html
В Сумской области ликвидировали 67 наемников ВСУ из Латинской Америки
ВС России уничтожили 67 южноамериканских наемников ВСУ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Шестьдесят семь наемников ВСУ из Латинской Америки были ликвидированы в боях за Юнаковку в Сумской области, причем нередко они гибли от рук смежных подразделений ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Они входили в состав подразделения иностранного легиона, приписанного к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ
. В основном это граждане Колумбии
. Также присутствуют наемники из Аргентины
, Мексики
, Перу
и Гватемалы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "уничтожено 67 южноамериканских боевиков", зачастую - как результат бессмысленных атак ВСУ.
"Нередко были отмечены случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ, также приводившие к большим потерям", - добавил представитель силовых структур.
Эти потери, по его словам, будут расти, так как украинское командование намерено ликвидировать подразделения иностранного легиона, а наемников отправить в штурмовые войска.
Ранее он сообщал РИА Новости, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их отправят в штурмовики.
Минобороны РФ
неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
.