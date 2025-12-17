https://ria.ru/20251217/alrosa-2062597122.html
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах - РИА Новости, 17.12.2025
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах
Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:40:00+03:00
2025-12-17T12:40:00+03:00
2025-12-17T12:52:00+03:00
технологии
алроса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062603628_0:284:3078:2015_1920x0_80_0_0_d4930112f1290d545dea057ad17d162f.jpg
https://ria.ru/20251106/brilliant-2053296994.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062603628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8758df075f1f5aa653eebb56b3bd564b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, алроса
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах
"Алроса" борется с недобросовестным заработком на бриллиантах с помощью анализа
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
Искусственный и природный бриллиант внешне очень похожи, невооруженным взглядом их не отличить, однако они значительно отличаются в цене. Для определения подлинности камня есть специальная аппаратура, рассказал Тахиев.
"Например, наша с высочайшей вероятностью успешно определяет происхождение камня. В редких случаях для уточнения приходится обращаться в крупную лабораторию. При дополнительной проверке внутри может оказаться природный алмаз, а сверху - искусственно напыленный. Таким способом увеличивается каратность якобы полностью природного камня, и продавец такого товара на этом зарабатывает", - рассказал топ-менеджер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.