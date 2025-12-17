В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.

Искусственный и природный бриллиант внешне очень похожи, невооруженным взглядом их не отличить, однако они значительно отличаются в цене. Для определения подлинности камня есть специальная аппаратура, рассказал Тахиев.

"Например, наша с высочайшей вероятностью успешно определяет происхождение камня. В редких случаях для уточнения приходится обращаться в крупную лабораторию. При дополнительной проверке внутри может оказаться природный алмаз, а сверху - искусственно напыленный. Таким способом увеличивается каратность якобы полностью природного камня, и продавец такого товара на этом зарабатывает", - рассказал топ-менеджер.