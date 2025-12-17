Рейтинг@Mail.ru
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах
12:40 17.12.2025 (обновлено: 12:52 17.12.2025)
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах - РИА Новости, 17.12.2025
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах
Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.12.2025
технологии, алроса
Технологии, Алроса
В "Алросе" рассказали о борьбе с недобросовестным заработком на бриллиантах

"Алроса" борется с недобросовестным заработком на бриллиантах с помощью анализа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Коллекция ALROSA Diamond Exclusive
Коллекция ALROSA Diamond Exclusive. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
Искусственный и природный бриллиант внешне очень похожи, невооруженным взглядом их не отличить, однако они значительно отличаются в цене. Для определения подлинности камня есть специальная аппаратура, рассказал Тахиев.
"Например, наша с высочайшей вероятностью успешно определяет происхождение камня. В редких случаях для уточнения приходится обращаться в крупную лабораторию. При дополнительной проверке внутри может оказаться природный алмаз, а сверху - искусственно напыленный. Таким способом увеличивается каратность якобы полностью природного камня, и продавец такого товара на этом зарабатывает", - рассказал топ-менеджер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.
Стеклянная копия бриллианта Флорентиец - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
NYT раскрыла тайну бриллианта Габсбургов "Флорентиец"
ТехнологииАлроса
 
 
